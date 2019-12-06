Türkiye
Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı06 Aralık 2019 Cuma 17:06 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:10
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sivas gıda zehirlenmesi Yıldızeli