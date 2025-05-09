Hakkari-Van kara yolundaki riskli bölgeler tünellerle aşıldı

Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde olumsuz hava koşullarında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için inşa edilen 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin, Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım 2024'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Daha önce 40 dakika olan güzergahtaki yolculuk süresini birkaç dakikaya düşüren tünel ile kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan yöre halkının yaşadığı sorun ortadan kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması, trafiğin güvenli akışının sağlanması amacıyla hayata geçirilen Yüksekova-Yeniköprü Yolu Projesi de sürüyor.

Proje kapsamında Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeniköprü mevkisinde 2019'da çift tüp şeklinde yapımına başlanan 3 bin 965 metrelik tünel, ocak ayında araç geçişlerine açıldı.

Tünelin hizmete sunulmasıyla sürücüler ve yolcular, sürekli taş düşmelerinin yaşandığı, heyelan ve kışın çığ riskinin bulunduğu güzergah yerine tüneli kullanarak tehlikeden uzakta güvenli seyahat etme imkanı buldu.

Toplamda 660 metre olan ve çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan üç köprü ile 6,7 kilometrelik bölünmüş yolun da yer aldığı proje kapsamında inşa edilen T-2 tüneli ve bağlantı yollarındaki çalışmalar ise devam ediyor.

Sürücüler ve yolcular, Van ve Hakkari'de yürütülen bu çalışmalarla tehlikeden uzakta, daha konforlu yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ağır vasıtalar için bir saatlik yol 4-5 dakikaya indi"

Yaklaşık 20 yıldır kamyonuyla Van'dan Hakkari'ye yük taşımacılığı yapan Nevzat Çiftçi, tünelin bölge için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Tünel yapılmadan önce çok sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Önceden burada çok kaza olduğu için yol sürekli trafiğe kapanıyordu. Bu yüzden biz de mağdur oluyor, saatlerce yolun açılması bekliyorduk. Tünelin yapılmasıyla işimiz kolaylaştı. Burası kışın zaten kabusumuz oluyordu. Van'dan yola çıktığımızda Güzeldere'deki '32 virajları' nasıl geçeceğiz diye düşünmeye başlıyorduk. Şükür tünelimiz hizmete alındı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Ağır vasıtalar için yolunuz bir saat kısaldı, trafik güvenliği arttı, rampalara çıkma inme sorunu ortadan kalktı. Bir saatlik yol, 5 dakikaya indi. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Yıllardır otomobiliyle Van'dan Hakkari'ye gidip gelen Gürkan Dönmez ise tünelin bölge için güzel bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Özel bir sektörde çalıştığını ifade eden Dönmez, "İşim gereği 10 yıldır Hakkari'ye gidip geliyorum. Tünel yapılmadan önce çok zorluklar yaşıyorduk. Kışın çok tehlikeliydi. Kar nedeniyle yol sürekli kapandığı için çoğu kez geri dönmek zorunda kalıyorduk. Devletimizden Allah razı olsun. Bölgeye önemli bir hizmet kazandırıldı. Diğer tüpün de hizmete alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sürücülerden Onur Kapusuz da her yıl çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği "32 virajlar" olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nin tünel sayesinde tarihe karıştığını dile getirdi.

Kapusuz, "Başkale ilçesinden Van'a gidiyorum. Otomobille 35-40 dakika gittiğimiz yol tünel sayesinde 5 dakikaya indi. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Önceden burada sürekli kazalar meydana geliyordu. Bu sorun neredeyse ortadan kalktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, devletimize çok teşekkür ediyorum. Ulaşımımız rahatladı." dedi.

"Kışın çok zorluk yaşıyorduk"

Hakkari'de Yeniköprü Tüneli'ni kullanan vatandaşlardan Orhan Kılıç, tünelin güvenli ulaşım açısından önemli olduğunu anlattı.

Eski yolda taş düşmeleri ve heyelan riski nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandığını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl orada bir kişi vefat etti. Bu tünel ulaşım için daha kolay. Kışın çok zorluk yaşıyorduk. Yollarda kalıyorduk ama çok şükür şimdi bu sıkıntılardan kurtulduk. Devletimiz var olsun. Artık eski yolu kullanmıyoruz. Heyelan olunca saatlerce yolda kaldığımız oluyordu. Şimdi 5 dakikada bu güzergahı geçiyoruz. Tünelin giriş çıkışında daha fazla ışıklandırma yapılmasını istiyoruz."

Hakan Avcı da bölgenin zorlu bir coğrafyasının olduğunu, bu nedenle tünel çalışmalarının insanların güvenliğini sağladığını dile getirdi.

Bu tür projelere ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Avcı, "Tüneli sık sık kullanıyoruz. Van'dan Yüksekova'ya geliyoruz. Tünel harika olmuş. Bu projeleri çok yararlı buluyorum. 4 kilometrelik bir tünel. Bayağı uzun. Diğer tünel ve yol çalışmaları tamamlandığında ulaşım çok daha kolay olacak. Çevredeki köyler için de çok yararlı." dedi.