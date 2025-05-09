Araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 101 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 şüpheli gözaltına alındı.

İncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.