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Türkiye
AA 09.05.2025 04:10

İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya mağazası ile bu iş yerine ait depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış cephesini sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Salih Kartal, gazetecilere, yangında alevlerin hızla yayıldığını ve mahallede panik yaşandığını söyledi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri binadan çıkardıkları 2 kediyi sahiplerine teslim etti.

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