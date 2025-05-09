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Türkiye
AA 09.05.2025 12:06

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini Tolga Başaran'ın yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna" muhalefet suçu olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonu kapsamında, 2 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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