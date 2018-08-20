Hakkari modern görünüme kavuşuyor

Sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunan belediye, kentin alt ve üstyapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Şehir merkezinde birçok mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen, merkezdeki cadde ve sokaklara modern aydınlatma sistemi kuran belediye, önceki yıl hayata geçirdiği "prestij cadde" uygulamasına bu sene de devam ediyor.

Çevre yolundaki caddelerde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, çalışmayı sonbaharda bitirmeyi hedefliyor.

"Altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdik"

Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentte 2017 dönüşüm programında daha çok altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı.

Bir taraftan da "prestij cadde" uygulamasını gerçekleştirdiklerini aktaran Epcim, "Türkiye'nin en önemli, en aktif, en canlı caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi'ni prestij caddeye dönüştürme projesini tamamladık. 2018 yılında da Bulvar Caddesi'nin devamında olan caddeyi, çevre yolunu prestij cadde haline getirerek halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

"3 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz"

"Prestij cadde" uygulamasıyla vatandaşın özlemini duyduğu bir hale dönüştüreceklerini vurgulayan Epcim, şunları dile getirdi:

"Özellikle çevre yolu Hastane Caddesi ve oradan da Medeni Sancar Caddesi'ne kadar yapacağımız çalışmalarla oraları da şehrin canlı birer mekanı haline getirmiş olacağız. Çevresinde bisiklet yolları, dekoratif aydınlatmalarla caddemizi süsleyerek Hakkari halkının özellikle akşamları yürüyüş yolu olarak da kullanabileceği, spor alanlarının da olduğu bir cadde olarak karşımıza çıkacak. Bunu da yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA