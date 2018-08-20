Ankara'da kurbanlık bilgilerine mobil uygulamayla ulaşılabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki kurban pazarları ile diğer illerde satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe numaraları üzerinden sorgulama yapma imkanı veren uygulama için vatandaşların, "Ankara Kurban" yazarak akıllı cep telefonlarından programı indirmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, ilk kez bu yıl Kurban Bayramı'nda hayata geçirecekleri hizmetin aktif hale getirildiğini ve vatandaşların kurban pazarları ile kurban satış noktalarında küpeli hayvanları sorgulayabileceklerini belirtti.

Kurtoğlu, mobil uygulamanın indirilmesiyle küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların türünün seçilmesinin ardından küpe numarasının girilmesi gerektiğini vurgulayarak, kurbanlık hayvana ilişkin her türlü bilginin ekrana yansıyacağını söyledi.

Vatandaşlar gönül rahatlığı içinde kurban alabilecek

Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti sayesinde vatandaşların satın alacakları kurbanın aşılı olup olmadığını kontrol edebileceğini ve mobil uygulama ile kurban alırken dikkat edilmesi gereken bilgiye ulaşılabileceğini belirten Kurtoğlu, şunları dedi:

"Bu uygulama ile kurban almaya giden vatandaşlarımız cep telefonlarıyla hayvanların kulağındaki küpenin seri numarasını sorgulayabilecek. Hayvanın türünü, cinsiyetini, ırkını, doğum tarihini, yaşını ve aşı bilgilerini görebilecek. Böylece hayvana ilişkin tüm bilgileri vatandaşlarımız öğrenebilecek ve gönül rahatlığı içinde kurban alabilecek."

Kaynak: AA