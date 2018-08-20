Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 13-20 Ağustos tarihlerinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler turuncu listede bulunan, "Rezzan" kod adlı Ömer Duran, "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurları tarafından 2 bin 331 operasyon gerçekleştirildi.

4 bin 308 kişi gözaltına alındı

Terör Örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552'si terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3 bin 608'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 222'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 308 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Yapılan operasyonlarda Hakkari, Kars, Siirt, Van'da 8 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 23’ü ağır ve uzun namlulu toplam 30 silah, 10 adet el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 147 kg patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı (EYP) mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 311 operasyonda, 40 kg esrar, 273 kg eroin, 0,4 kg kokain, 23 kg afyon, 2.1 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 0,45 kg metamfetamin, 12 bin117 adet ectasy, bin 306 adet captagon, 2 bin adet sentetik ecza, 212 bin 066 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Opesayonlarda ayrıca 398 bin 978 paket kaçak sigara, 68 bin 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.608 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak satıcılarına yönelik operasyon

Okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alındı.

48 kg esrar, 4.6 kg eroin, 2.1 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg kokain, 0.4 kg metamfetamin, 11 bin 849 adet ectasy, bin 38 adet captagon, bin 58 adet sentetik ecza, bin 320 kök kenevir ve 26 adet tabanca tüfek ele geçirildi.

Asayiş uygulamaları

Suç işlemeye eğilimli kişilerin caydırılması, çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla 15 Ağustos'ta 47 bin personel, 9 bin 357 kara aracı, 4 deniz aracı ve 3 hava aracı ile ülke genelinde “Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması” gerçekleştirdi.

6 bin 81 noktada yapılan uygulamalarda 457 bin 244 şahıs, 15 bin 82 halka açık işyeri ve 138 bin 690 araç kontrol edildi.

Aranan 978 şahıs ile 99 araç yakalandı ve 90 şahıs gözaltına alındı. 3’ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu.

Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 13 Ağustos'ta 18 bin 13 personel ve 102 görev köpeğinin katılımıyla ülke genelinde “Duman Operasyonları” yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, tekel bayii, büfe, tablacı vb. isimler altında faaliyet gösteren 16 bin 975 iş yerinde arama ve denetim yapıldı. 120 şahıs gözaltına alınarak, 74 aranan şahıs yakalandı. 95 bin 126 paket kaçak sigara, bin 886 şişe kaçak alkollü içki ve bol miktarda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.

Tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede

234’ü denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 781 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 222 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber