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FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında FETÖ'ye bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

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FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistana kaçarken yakalandı

Devriye görevi yapan "hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Meriç sınırlarındaki askeri yasak bölgede Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G.'nin FETÖ'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G.'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, hudut kartalları, fetö, Edirne
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