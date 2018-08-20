  • 20 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.994
    EURO 6.858
  • BIST 88734.76
    ALTIN 228.012
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Adana'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Adana'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada çıkan yangında bir ev kül oldu

Adana Çukurova'da 9 katlı apartmanın 6. katındaki evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangını gören diğer vatandaşlar da apartmandan ayrıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, binada doğalgaz olduğunun belirtilmesi üzerine gazı kesti.

İtfaiye ekipleri yangının sıçramasını önledi

İtfaiye aracının merdiveniyle 6. kata ulaşan ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle üst katlarda bir süre mahsur kalan ve dumandan etkilendiği tespit edilen ikisi çocuk 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, diğer katlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER