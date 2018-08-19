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Kelebeklerin "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yaşam alanlarını oluşturan çok sayıda kelebek her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını yaptı.

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Ardahan'da Kura Nehri kıyısında görsel şölen sunan binlerce kelebek, Ardahan Köprüsündeki aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Geçen yıla oranla daha az sayıda olan kelebekler, köprü üzerinde bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle köprü üstü adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu.

Kelebekleri izleyen vatandaşlardan Kadim Yılmaz, kelebeklerin topluca ölümünün kentte her yıl aynı dönemde gerçekleştiğini anlatarak, "Ancak bu yıl çok az sayıda kelebek gördük. Ardahan, her yıl kar yağar gibi kelebek baskınına uğruyor." dedi.

Kelebekler larva bırakma döneminde, çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Her yıl tekrarlanan ve görsel şölene dönüşen olayda larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor.

Kaynak: AA

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