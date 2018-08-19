Konya Karapınar'da 2 yeni obruk oluştu

Cengiz Aydemir'e ait yonca ekili arazide 2 gün önce 40 metre çapında 15 metre derinliğinde, bugün de aynı alana 200 metre mesafede bir vatandaşa ait hasadı yapılan tarlada 150 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Obruğun oluşumuna şahitlik eden çiftçi Aydemir yaptığı açıklamada, ölümden döndüğünü söyledi.

Yonca sularken yağmurlama hattı değiştirmek istediğini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Geçtiğim yerden 3 saniye sonra patlama sesi geldi. Toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Yağmurlama borusu obruk içerisinde asılı kaldı. Sık sık oluştuğu için obruklarla yaşamaya alıştık ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz. Tedirginiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey de yok. Mecbur tarım yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici."

Kaynak: AA