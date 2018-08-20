Çeşme'nin bayram trafiği Beyaz Kırlangıçlar'a emanet

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşların akın ettiği Çeşme'de 3'ü kadın 10 kişilik Beyaz Kırlangıçlar timi gün içinde trafiğin yoğun olduğu sahil bölgesi ile kent merkezinde görev yapıyor.

Denetimlerde sürücüleri kazalara karşı uyarıp bilgilendirme yapan Beyaz Kırlangıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında trafikteki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka hediye ediyor.

Uygulamadan memnun olan tatilciler, Beyaz Kırlangıçlar'a başarılar dileyip hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Beyaz Kırlangıçlar trafiğin gülen yüzü"

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun, 2014 yılından bu yana hizmet veren "Beyaz Kırlangıçlar" bisikletli polis timinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme'de görevlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların tatil yönelerinde güzel vakit geçirirken, kendilerinin de görev yaptığını belirten Aysun, "Trafik bilinci oluşturma konusunda ekiplerimiz vatandaşlarla temas kuruyor. Onlar trafiğin trafiğin gülen yüzü. Sürücülerimize hız, takıp mesafesi, emniyet kemeri takılması ve sürüş esnasında kuralları uymaları konusunda ricada bulunuyoruz" dedi.

Aysun, timin gerek sürüceler gerekse yarının büyükleri çocuklar arasında çok iyi bir iletişim kurduğunu, bu sayede yaptıkları çalışmaların daha kalıcı olduğunun altını çizdi.

"Her 5 kilometrede bir ekip görev yapıyor"

İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak bayram tatili süresi boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Aysun, şunları kaydetti:

"İzmir'de 800 kilometrelik karayolu ağımızda 207 personel 80 ekiple her 5 kilometreye bir ekip düşücek şekilde tedbirleri aldık. Bugüne kadar üzücü bir kazamız olmamamız sevindirici. Bunun yanında hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamamız var. Bu uygulamaya ilişkin tişört ve düdük dağıttıyoruz. Amacımız küçük sürücülerimizin anneleri ve babalarına karşı uyarıcı olmaları ve aynı zamanda trafik bilincini küçük yaşlarda edinmelerini sağlamak istiyoruz. Anne ve babaları kırmızı ışıkta geçtiklerinde, emniyet kemerlerini takmadıklarında düdük çalarak ikazda bulunacaklar."

Aysun, vatandaşların trafikte bir sorun ile karşılaştıklarında 155 Polis İhbar Hattı'nı aramalarını, dönüş yolunda sürücülerin belirtilen hız sınırına uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Çocuklara kırmızı düdük

Tatil için Çeşme'ye gelen Naci Altıntaş, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinin çok olumlu bulduğunu söyledi.

Polislerin 6 yaşındaki yeğeni Elif Ada Delyan'a da kırmızı düdük hediye ettiğini belirten Altıntaş, "Uygulamayı çok başarılı buldum ve destekliyorum. Bu sayede çocuklarımızda bizi eğitecekler" dedi.

Kırmızı düdük hediye edilen 12 yaşındaki Zeynep Cenal ise bundan sonra aile büyükleri otomobil kullanırken onları trafik polisi gibi takip edeceğini, kurallara aykırı bir hareketleri olursa onları uyaracağını ifade etti.

Kaynak: AA