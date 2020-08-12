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Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:29
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