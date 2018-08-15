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Hakim ve savcıların tercihi yerli silah oldu

Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda hakim ve savcılar yerli silah kullanmaya başladı.

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Hakim ve savcıların tercihi yerli silah oldu

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakim ve savcıların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından satılan yerli veya ithal silah ve mermileri satın almaları hüküm altına alınmıştı.

Genelgeyle silah alımındaki şartları belirleyen Bakanlık, hakim ve savcılardan talep topladı. Başvurularda hakim ve savcıların yerli tabancaları tercih ettiği görüldü. Bu çerçevede 5 bin 508 hakim ve savcıya MKEK aracılığıyla ücreti karşılığında farklı markalarda yerli tabanca temin edildi.

Hakimler ve savcılar, tabancaların alımında vergi ve harçlardan da muaf tutuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl Ekim ayında hakim ve savcıların yerli silah kullanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli, silah, Adalet Bakanlığı
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