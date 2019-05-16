Bahar geldi, güneş yüzünü gösterdi. Yurt genelinde sıcaklıklar günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, hafta sonu Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü iç ve batı kesimlerde, Pazar günü doğu bölgelerde azalacağı, ancak önümüzdeki hafta başından itibaren tekrar hissedilir derecede artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Haftasonu beklenen yağışla birlikte sıcaklıklar da mevsim normalleri seviyesine inecek. İstanbul ve Ankara'da da yağış beklentisi var. Sıcaklık da 22-23 derece olacak.

Sıcaklıklar yeni haftayla birlikte ise yeniden yükselecek.

Kaynak: AA