Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.01.2024 06:57

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Türkiye, hafta sonuna yeni bir yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altında giriyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. 3 büyük ilde de yağış aralıklarla devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yağışlı ve soğuk hava, hafta sonundan itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi, bu düşüşle birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yağış beklenen illerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağmur etkili olacak. Edirne ve Kırklareli'nde yine kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz."

Harita: Meteoroloji[Harita: Meteoroloji]

Pazar günü tüm bölgelerde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle Ege kıyıları, Kuzey Ege’nin kuzeyinde, İç Anadolu’da, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak" dedi.

Harita: Meteoroloji[Harita: Meteoroloji]

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

3 büyük ilde de hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

Tekin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Hafta sonu Başkentte yağış iki gün boyunca kendini gösterecek, cumartesi günü yağış akşam saatlerinden sonra başlayacak. İstanbul’a bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla yağmur devam edecek. İzmir'de ise yine hafta sonu yağış göreceğiz kuvvetli olma ihtimali yüksek."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Su baskınlarına dikkat

Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış
Sıradaki Haber
Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:20
Aracı uçuruma düşmekten tel örgüler kurtardı
06:35
Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
06:11
Togg'da siparişler bugün başlıyor: Artık çekiliş olmayacak
05:01
Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda
04:12
Interpol tarafından aranan ve Eskişehir'de yakalanan terörist tutuklandı
03:00
ABD, Filistinli Amerikalı gencin İsrail askerlerince öldürülmesinden "endişeli"
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ