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Türkiye
TRT Haber 02.05.2025 09:38

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta başına kadar yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Yarın, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü ise ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İzmir'de 27, İstanbul'da 19, Samsun'da 17, Antalya'da 23, Diyarbakır'da 26, Adana'da 23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

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