Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurtta yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Kuzey, İç ve Doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak görülecek. Güney ve Batı kesimlerde ise hava açık ve güneşli olacak.

Pazar günü Marmara Bölgesi'nde sis ve pus kendini gösterecek. Kuzey bölgelerdeki yağış ise devam edecek.

Vatandaşların özellikle yağış beklenen bölgelerde tedbirli olması öneriliyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir.

İstanbul'da yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İzmir ise güneşli bir hafta sonuna hazırlanıyor.

En yüksek sıcaklık Ankara'da 21, İstanbul'da 20, İzmir'de 25 derece civarında olacak.