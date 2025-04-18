Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.04.2025 22:20

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 26 milyon lira ceza

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza uygulandı.

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 26 milyon lira ceza

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, tersanede bakım ve onarım amaçlı bulunan "AL LUQTA" adlı geminin denize kirli balast suyu bastığının belirlendiği ifade edildi.

Yalova Liman Başkanlığının konuya ilişkin yürüttüğü tahkikata yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısına istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesi ile 20. maddesinin 'kirli balast suyunun denize basılması' kapsamında 'AL LUQTA' isimli gemiye yönelik yapılan incelemede söz konusu geminin hali hazırda bir tersanede bakım onarım amaçlı bulunduğu, acentasına Başkanlığımızca düzenlenen 26 milyon 656 bin 373 lira idari para cezası tebellüğ edildi, akabinde 11 Nisan 2025'te gemiye seferden men şerhi konuldu."

ETİKETLER
Deniz Kirliliği Gemi Marmara Denizi Yalova
Sıradaki Haber
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
Bakan Tekin: Çocuklarımızın ana dillerini doğru öğrenmelerini istiyorum
22:44
Filistin İnsan Hakları Merkezi: Felaketin önlenmesi için Gazze'ye yardım girişine izin verilmeli
22:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
22:08
ABD üniversitelerinden Trump yönetimine karşı ortak savunma girişimi
21:46
Kemalpaşa Belediyesi'ne 'usulsüz harcama' soruşturması: 2 tutuklama
21:04
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 99 sanık hakim karşısına çıktı
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ