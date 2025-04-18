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Türkiye
AA 18.04.2025 23:53

7 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

7 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen çalışma sonucunda belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

79 şüpheliden 48'i tutuklandı

Yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, ekipler ara yakalamalarla 4'ü cezaevinde olmak üzere 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 10 araç, 7 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 48'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bahis Diyarbakır Hatay Uyuşturucu
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