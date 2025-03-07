Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 19, İstanbul'da 15, Antalya'da 22, Adana'da 24, Diyarbakır'da 21, İzmir'de 19, Samsun'da 14 derece civarında seyredecek.