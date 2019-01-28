Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da binlerce hafriyat kalıntısı, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon çalışıyor. Bu kamyonların şehir içinde karıştığı kazalar ile izinsiz kaçak döküm yapmalarının önüne geçebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından araçlar GPS sistemi ile izlenmeye başladı.

2 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama ile 8 bin 561 kamyona araç takip sistemi takıldı.

Kamyonlar adım adım izleniyor

Sisteme kayıtlı kamyonlar İSTAÇ'ın Çevre Kontrol Merkezinde kurulan sistemle an be an izleniyor. Merkezdeki sistemde kamyonların plakalar bilgileri ve kime ait oldukları kayıt altına alınırken, harita üzerinde güzergahları takip ediliyor.

Sistemde döküm alanının dışına atık bırakan kamyonlar mavi renkte alarm veriyor. Hız ihlali yapan araçlar ise sarı renkte alarm veriyor. Sisteme tek tek düşen bildirimler üzerine buradaki çalışanlar yetkili birimlere haber vererek, kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine cezalar kesiliyor.

2018'de 53 milyon 83 bin 956 lira ceza kesildi

2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 'Araç Takip Sistemi' ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.

İBB'nin 2017 verilerine göre İstanbul'da kurallara uymayan, döküm alanının dışına atık bırakan, hız ihlali yapan ve eksikleri olan araç sürücülerine 693 idari yaptırım uygulanıp toplamda 123 milyon 856 bin 331 lira para cezası kesilirken, 2018'de ise 378 idari yaptırım uygulanıp toplamda 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Kesilen cezalarda bir yıl içerisinde 70 milyon 772 bin 375 lira düşüş yaşandı.

Kazalar azaldı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 2017 yılında İstanbul'da yaşanan kamyon, TIR ve hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 4'üne hafriyat kamyonları karışırken 5 kişi hayatını kaybetti. 2018 yılındaki kamyon, TIR ve hafriyat kamyonu kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti. 2018'de hafriyat kamyonlarının karıştığı 4 kazada ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

"Kaçak döküm yapılmaması için sistemin olması gerekiyor"

Çalıştığı araçta takip sistemi olduğunu belirten bir hafriyat kamyonu sürücüsü takip sisteminden araç sahiplerinin memnun olmadıklarını kaydederek, "Kaçak dökümle kimse bir yere varamaz. 100 lira kar yapacağım diye bin lira zarara giriyorsun. Büyükşehir senin kaçak döküm yaptığını görüyor" dedi.

Bir başka sürücü ise, "Kaçak döküm yapılmaması için takip sisteminin olması lazım. Olmazsa adam döktükten sonra kaçıp, gidiyor. Bu sistemin olması bizler açısında da iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA