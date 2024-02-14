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Türkiye
DHA 14.02.2024 15:18

Hafriyat kamyonları toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonunun toprak altında kaldığı, diğer kamyonların ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

İşçilerin kurtarılması için AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor.

Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Kamyonlar kıl payı kurtuldu

Altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonunun toprak altında kaldığı, diğer kamyonların ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

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