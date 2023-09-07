Hafif ticari araca çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana gelen kazada kent merkezine seyir halinde olan Süleyman Uğuz, motosikleti ile karşısına çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Uğuz, motosikleti ile birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi ağır yaralı Uğuz ile hafif yaralı diğer 3 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Uğuz, ambulans ile hastaneye götürüldüğü esnada fenalaşması üzerine sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Uğuz’un cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araç geçişine kapanan yol ise trafiğe tekrardan açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.