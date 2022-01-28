İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.

Kar nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de tırların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.

Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara tırlarını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile tır parklarına giremediklerini belirtti.

Biriken tırlar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken şoförler, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

"Tır parklarına kardan dolayı giremiyoruz"

TIR şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a boşaltmak amacıyla yük getirdik. Zar zor boşaltabildik. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştırdık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Şu an Hadımköy Gişeler'deyiz ve tır parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kimse bizimle ilgilenmiyor, ne tuzlama var ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. Tır parklarına kardan dolayı giremiyoruz. Pazar günü yüklemem var. Pazara kadar ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Tır şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü yük boşaltmak için buraya geldim. Ancak pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok. Çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.