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Türkiye
AA 02.06.2023 10:51

Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ile 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İlk operasyon, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüse yönelik yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu minibüs "şüpheli" bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada araçta birçok noktada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapan ekipler, aracın sigorta kutusunun içine gizlenmiş 4 cep telefonu ile sigorta kutusunun içi ile farların ve tamponların boşluklarına gizlenmiş 370 paket kaçak sigara ele geçirdi.

80 paket kaçak sigara ile 17 kaçak cep telefonu bulundu

Bir diğer operasyonda ise yurda giriş yapmak üzere gelen bir araç şüpheli görülerek yakın takibe alındı.

Araçta yapılan ilk aramada 2 kaçak cep telefonu ile 280 paket kaçak sigara tespit edildi. Daha sonra detaylı arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta toplam 880 paket kaçak sigara ile 17 kaçak cep telefonu bulundu.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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