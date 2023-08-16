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Türkiye
AA 16.08.2023 09:21

Habur Gümrük Kapısında 245 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 245 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısında 245 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, şüphe üzerine fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde tırın yakıt deposu bölümünde bulunan sıvı maddenin uyuşturucu olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucunun 245 kilo olduğu tespit edildi. ​​​​​​​Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

"İllegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski adı sosyal medya hesabından operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa dışı örgütleri ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız. Bu vesileyle tüm dünya ülkelerini teşkilatımızın örnek operasyonlarını dikkate almaya, ekonomileri ve toplum sağlığını tehdit eden, kanunlara aykırı faaliyetlerle topyekün mücadeleye davet ediyorum."

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Narkotik Sınır Güvenliği Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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