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Türkiye
AA 11.04.2023 19:12

Güvenlik görevlisinin dikkati, dalgın yolcunun hayatını kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşı perona geçmeye çalışan yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda, karşıya geçmek isteyen kadın, yaklaşan tramvayı fark etmeyip raylara yöneldi.

Bu esnada durumu fark eden güvenlik görevlisi, hızla hamle yaparak kadını tutup geri çekti.

Güvenlik görevlisinin dikkati, yolcuyu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, düzenli olarak kurumda eğitim aldıklarını belirterek, "Dikkat bizim işimizde çok fazla önem arz ediyor. Burada seyahat eden vatandaşlarımızın can güvenliği güvenlik görevlileri için çok önemli. Ben görevimi yerine getirdim. Bu durumla diğer arkadaşlarım da karşılaşsa eminim aynı davranışı yerine getirirdi. Mutluyum çünkü bir yolcumuzun hayatı kurtuldu. Yolcularımızdan isteğim; sarı çizgiyi kontrol etmeleri ve tramvaya iniş ve binişlerde daha dikkatli olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

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