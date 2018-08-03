Gurbetçilerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini kullanmak üzere temmuz başında baba ocaklarına gelen gurbetçilerin izinleri bitti.

Dönüş için yola koyulan Avrupalı Türkler özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bazı yerlerde beşerli halde araç sıraları oluşturan yüzlerce gurbetçinin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor.

Bulgaristan'ın ülkesine giren araçları araması nedeniyle geçişlerin uzun sürdüğü belirtiliyor.

Sınır kapısı saha içi ve saha dışında bini aşkın araç çıkış için bekliyor.

Çoğunluğu Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere giden gurbetçiler, gelişte yaşadıkları sevincin yerini giderken hüzne bıraktığını, zamanın sevdikleri yanında çok çabuk geçtiğini ifade etti.

Uzak ve çileli yolu sevdikleri için katettiklerini ifade eden vatandaşlar, yaşadıkları ülkelere gittiklerinde izne gelmek için gün saymaya başladıklarını belirtti.

Kapıkule'deki trafik arttı

Bu arada geçen yıla göre temmuz ayındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki giriş ve çıkış trafiğinde artış yaşandı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl, 22 bin 093 aracın girdiği Kapıkule'den bu yıl 24 bin 399 bin araç giriş yaptı. 2017 yılı Temmuz ayı ile kıyasla bu yıl ise temmuz ayında araç çıkışında yüzde 19 artış yaşandı.

Kaynak: AA