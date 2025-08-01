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Türkiye
AA 01.08.2025 13:48

Günün ilk yarısında sıcaklıklar bazı illerde 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar bazı illerde 40 derecenin üzeri görüldü.

Günün ilk yarısında sıcaklıklar bazı illerde 40 derecenin üzerine çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 44,7 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 44,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi ve 42,6 dereceyle Batman'ın Beşiri ilçesi takip etti.

Günün ilk yarısında 09.00 ile 13.00 saatleri arasında sıcaklıklar Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli'de 40 ile 44,7 derece aralığında seyretti.

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