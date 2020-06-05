Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümüşhane'de işçileri taşıyan midibüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de inşaat işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır'dan Giresun'a giden ve inşaat işçilerini taşıdığı öğrenilen Zülfi Boğatekin'in kullandığı midibüs, Pirahmet Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Ferdi Baytimur, İbrahim Okuyucular, Musa Berke, Necmettin Kavut, Metin Kurt, Veysi Ekdemir, Yakup ve İskender Ertan yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: trafik KazasıSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 10:09
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