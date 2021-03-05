Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta 9 yıl önce ele geçirilen 5 ton 70 kilogramlık gümrük kaçağı çay, toprağa gömülerek imha edildi.
Sivas Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 17 Ekim 2012'de yaptıkları yol denetimleri sırasında bir tırın dorsesinde 5 ton 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.
Koyulhisar Asliye Ceza Mahkemesinin "ürünün piyasaya arzının mümkün olmadığına" dair kararına istinaden, Gümrük İl Müdürlüğü tarafından imha komisyonu oluşturuldu.
Komisyon üyelerinin gözetiminde, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında iş makinesi ile ezilen gümrük kaçağı çay paketleri, daha sonra toprağa gömüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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