Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlüdere köyü Galaaltı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bölgede, kazıda kullanılan malzemelere ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
Son Haberler
- 18:41
- 18:25
- 18:12
- 17:58
- 17:55
Sıradaki Haber
Hayvanları telef olan yetiştiricilere devletten yardım eli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz