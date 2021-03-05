Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de bir köyün karantina süresi 7 gün uzatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyündeki 14 günlük karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün uzatıldı.
İlçeye bağlı Taban köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 19 Şubat günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karantina 7 gün uzatıldı
Karantina sürecinde köyde pozitif vaka ve temaslı sayısında beklenen düşüş olmadı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 7 gün uzattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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