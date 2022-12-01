İzmir'de Göztepe-Altay derbisinin tatil edilmesine yol açan olaylara ilişkin 19 kişi tutuklandı. Savcılık soruşturması ise maçtaki organize saldırı planını ortaya çıkardı.

Her şey kritik maçtan bir gün önce planlandı. WhatsApp grubundan görev dağılımı yapıldı.

Maçta kullanılan patlayıcıları, atanlar değil, bir kuaför çırağı temin etti.

Fişekleri kendileri temin etmedi

Göztepe-Altay maçındaki saldırı olayın öncesinde planlandı ve 1 gün önce Kemeraltı çarşısından fişekler satın alındı.

Ambulans şoförü önce patlayıcıları ambulansa yükledi ve ardından çantaları sırtlandı. Koridordan yürüyerek sahanın yanından Altaylı taraftarları olduğu tarafa doğru ilerledi.

Ambulans şoförü aranmadan içeri girdi

Ambulans şoförü sırtındaki çantalar ile misafir tribününün önünde prosedür gereği aranmadan kapıdan girerek içeriye doğru geçti.

Ambulans şoförü planladıkları gibi hareket etti. Çantasıyla getirdiği fişekleri misafir tribününün hemen altındaki tuvalete getirdi ve çöp kovasına koydu.

Şüpheliler planın ikinci aşamasına geçti. Tuvaletten aldıkları fişekleri hedef alarak karşıdaki noktaya ateşlediler.

İşaret fişeğinin patlamasının ardından ortalık bir anda karıştı köşe gönderini alan Göztepeli taraftar ise saha içerisine koştu Altaylı kaleciye saldırdı.

Olayın hemen ardından İzmir emniyeti harekete geçti. Stadın içinde ve dışında bulunan 487 kameradan gelen görüntüler incelendi ve olay çözüldü.

Haber: Fatih Sabuncu

Kamera: İsmail Dostoğlu