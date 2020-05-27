Bugün akşam saatlerinde gök yüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Ordu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan, Batman ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

O anı ise Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti. Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

[Artvin Yusufeli]

Erzurum'da cep telefonu kamerasına yansıdı

Erzurum’da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameraya yansıdı.

Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Sivas'ta “göktaşı düştü” ihbarları ekipleri harekete geçirdi

Sivas’ta bir çok noktadan yapılan “göktaşı düştü” şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı.

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı.

Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.