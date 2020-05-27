Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürüttüğü proje kapsamında kekiğin 8 yeni türü keşfedildi.

Bitkilerin çoğunun Ege Bölgesi'nde keşfedildiği belirtildi.

Çalışma kapsamındaki 8 tür halk arasında çay, kekik suyu, kekik yağı yapımında ve baharat amacıyla kullanılıyor.

Prof. Dr. Tuncay Dirmenci, Türkiye'deki toplam origanum taksonu sayısının 25'i endemik olmak üzere toplamda 37'ye yükseldiğini ve endemizm oranının yüzde 68 olduğunu söyledi.

Dirmenci, Türkiye'nin, origanum türü sayısı bakımından dünyanın en fazla çeşitliliğe sahip ülkesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de Yetişen Origanum Lamiaceae Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar" başlıklı projede, Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Turan Arabacı, Prof. Dr. Esra Martin, Prof. Dr. Sevcan Çelenk, ve Bilim Uzmanı Türker Yazıcı görev aldı.