Haber Giriş: Kaynak: AA
Kamyon alev aldı, 8 ton buğday zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday yüklü kamyonda çıkan yangın sonucu kamyon ve 8 ton buğday zarar gördü.
Karsavuran Mahallesi'nde park halindeki 33 N 8877 plakalı buğday yüklü kamyonun motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Kamyon ve yaklaşık 8 ton buğdayın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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