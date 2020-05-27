Haber Giriş: Kaynak: AA
Adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de Düziçi Adliyesi'nin bahçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.
Adliye binası bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip yangın tüpleriyle de olaya müdahale etti.
Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Yanan otomobil itfaiye ekipleri adliye bahçesiSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:34
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