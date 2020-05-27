Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mersin'de depo yangını: 1 ton naylon kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de, inşaat halinde olan evin deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 ton sera naylonu ile 1 su motoru kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Özel Bahşiş Mahallesi’nde, H.İ.’ye ait inşaat halindeki 2 katlı evin depo kısmında yangın çıktı.
Mazot ve benzin bulunduğu öğrenilen alanda alevler, bir anda her yeri sardı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ve Tarsus belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında; 1 ton sera naylonu ile 1 su motorunun kül olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: naylon Mersin depo yangınıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:23
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