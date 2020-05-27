Haber Giriş: Kaynak: AA
Çocuk parkındaki 2 metrelik yılan paniğe neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da, çocuk parkındaki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Merkeze bağlı Osmanlı mahallesindeki Arılı Çocuk Parkı'nda yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı parktaki açık bir alanda buldu.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.
Etiketler: çocuk parkı 2 metrelik yılanSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:51
Son Haberler
- 18:12
- 18:08
- 18:18
- 17:49
- 17:53
Sıradaki Haber
Karadeniz Bölgesi'nde COVID-19 tedbirleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz