Gökçeada ve Bozcaada hattına ek sefer

Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.