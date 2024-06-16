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Türkiye
AA 16.06.2024 11:45

Gökçeada ve Bozcaada hattına ek sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Gökçeada ve Bozcaada hattına ek sefer

Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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