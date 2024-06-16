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Türkiye
AA, İHA 16.06.2024 10:47

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
[Fotograf: İHA]

Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

İstanbul

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlıklarını keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

"Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz"

Kurbanlık olarak aldığı danayı kesmeye götürürken elinden kaçırması sonucu ayağını kıran Metin Baş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yaralanma anını gazetecilere anlatan Baş, "Kurban kesmek için alana gittik. Hayvan elimizden kaçtı. Bizde ipi bırakmadık, düştüm. Bilek komple dönmüş. Kırıklar var. Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz, öyle görünüyor. Arkadaşlar hala kurbanı yakalamak için uğraşıyor."

750 kiloluk tosunun boynuzları ayağına battı

Acile gelen bir diğer vatandaş da 750 kiloluk tosunu keserken boynuzlarının ayağına batması sonucu yaralandığını belirterek, "Tosunu keserken, boynuzları ayağıma battı. Valla çok acıyor. Bir de bayramın ilk gününde... Ben böyle bir acı görmedim. Her kurban kendimiz kesiyorduk. İlk defa başımıza geldi. Ne yazık ki bu sefer böyle bir kaza yaşandı." dedi.

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adıyaman

Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. ​​​​​​​

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bursa

İnegöl'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması sonucu kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler. 

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Adana

Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde kendini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bayram namazının kılınmasının ardından Adana’da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti. Acemi kasaplar yakınları tarafından özel araçla hastanelere getirildi. Acil servislerde yoğunluk devam ediyor. 

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Samsun

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi üzerine hayvan devrilmesi sonucu bacağı kırarken kimisi ise iple veya bıçakla kendini yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti. 

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Suat Demirer, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Kurbanı kesiyorduk üzerine atladım, bir kereden bıçağı vurunca yaraladı beni. Geldik burada 7 dikiş attılar tetanos aşısı olduk." dedi.

Süleyman Aydoğdu, koyun keserken bıçağın kayarak eline geldiğini, hastanede eline 5 dikiş atıldığını, kurban kesmeye devam edeceğini söyledi.

Nazif Kaya ise "Ufak bir kaza oldu, kurbanı keserken bıçak elime değdi." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralanan kişilerden bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Malatya

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen Osman Karyağdı, "Kurbanın derisini yüzerken oldu, nasıl olduysa bıçağın ucu elimi kesti. Elimin derisi yüzeysel kesilmiş, dikiş atmadılar. 10 yıldır kurban kesiyoruz. Bugüne kadar ilk kez oldu." dedi.

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