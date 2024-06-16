Antalya Havalimanı’nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı Antalya'da turizm bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancı turistlerle en kalabalık günlerini yaşıyor.

Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek hareketliliği yaşanıyor.

Hem inşaat hem uçuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü yönetimindeki hava trafiği, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına rağmen sorunsuz sürdürülüyor.

Yolcu kapasitesinin 35 milyondan 80 milyona çıkartacak 750 milyon euroluk dev yatırımla havalimanında yeni dış ve iç hat terminaller, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesini içeren inşaatlar devam ediyor.

Dakikada 1 uçak

Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın bayram nüfusunun yerli ve yabancı 1 milyonun üzerinde tatilciyle 4 milyona ulaşacağı açıklanırken, tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar da buna göre planlandı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlar yaptığı Antalya'da en yoğun hareketlilik, havalimanında yaşanıyor. Arife günündeki uçak trafiği 1100 oldu.

DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinasyonunda bir taraftan inşaat çalışmaları devam ederken, havalimanında neredeyse dakikada 1 uçak iniş yapıyor veya havalanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir günde hizmet verilen yolcu sayısı da 200 bine ulaştı. Arife günündeki uçak ve yolcu trafiği, bu yılın şu ana kadarki en yüksek rakamları oldu.