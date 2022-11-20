Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı ifade edildi.

Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler de aynı nedenle iptal edilmişti.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.