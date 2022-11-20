Şirinevler Mahallesi'ne gelen H.A, pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 10 yaşındaki Zeki A., 9 yaşındaki Serdar A. ve 5 yaşındaki Sıraç Ç. yaralandı.

Ayrıca mahalle içerisinde bulunan iki otomobilde saçmaların isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Sıraç Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.