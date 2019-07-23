Savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerinden ayrılan göçmenlerin daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları "umuda yolculuk", bazen ölümle sonuçlanıyor.

Göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyor, daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden aynı şekilde Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Bu yıl içerisinde şu ana kadar Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 göçmen, denizde boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri azaldı.

Geçen yıl 93, 2017'de 56, 2016'da 192, 2015'te 279 göçmen denizde boğularak yaşamını yitirmişti.

Trafik kazalarında 64 göçmen öldü

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise, yine 6 aylık dönemde 64 göçmen hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında geçen yıl 43 göçmen yaşamını yitirmişti.

Yasa dışı yollarla bu yıl Türkiye'ye giriş yapmaya çalışanlardan 39'u Van'da (İran sınırında), Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerden 13'ü ise Edirne'de donarak hayatını kaybetti.

Verilere göre bu sene 144 göçmen, trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yıl içerisinde şu ana kadar "Türk Arama Kurtarma Bölgesi" içerisinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 göçmenin hayatı kurtarıldı.

Kaynak: AA