Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ay başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Gurbetçiler hem giriş hem de çıkışlarda genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, hareketliliğin yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Edirne Valisi Ekrem Canalp’in de yer aldığı ziyarette, gümrüklerdeki geçiş ve beklemeler sırasında vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ürettiklerine dikkat çeken YTB Başkanı Eren, yurda giriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenip sohbet etti.

Sınır kapasında kurulan YTB’nin bilgilendirme standında açıklamalarda bulunan Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların heyecan içinde anavatana geldiklerini ifade etti. Eren, yurt dışında yaşayan Türklerin karayoluyla 2 bin kilometreden fazla yol kat ettiklerini dile getirdi.

"Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun"

Kapıkule ve diğer sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya ve hızlı geçişlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

“Kendi ana vatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımızın sınırlarda beklemelerini minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. YTB olarak yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan’ın Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor." dedi.

Sırbistan sınırında Türk polisi

YTB ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’ye gelen vatandaşlar, Türkiye sınırları dışında, Sırbistan sınır kapılarında Türk Polisi, YTB Personeli ve YTB’nin Türkçe ve Sırpça bilen uluslararası öğrencileri tarafından karşılanıyor.

Böylece en sorunlu geçiş güzergahlarından olan Sırbistan sınırlarında tercüme başta olmak üzere vatandaşların her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

7/24 çağrı merkezi ve araç desteği

YTB tarafından Türkiye’ye geçiş güzergahı üzerinde yer alan Niş yakınlarında oluşturulan iletişim noktası ve çağrı merkezi ile Sırbistan sınır kapılarında hazır bekletilen araçlar 7/24 vatandaşların ihtiyaçları için teyakkuzda bekliyor.

Ana vatana yolculuğun yoğunlaşmaya başladığı bugünlerde faaliyet ve ihtiyaç temin süreçleri de arttırılarak; talepler karşılanmaya çalışılıyor.

“Memlekete hoş geldiniz”

Sınırların ötesinde başlayan karşılama faaliyetleri Kapıkule başta olmak üzere Türkiye’deki sınır kapılarında da devam ediyor. Sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama faaliyeti yürüten YTB, vatandaşlara ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilerin olduğu cep kitapçığı ve broşürlerin yanında Türk Lokumu ikram ederek “Memlekete hoş geldiniz” diyor.

Kaynak: TRT Haber