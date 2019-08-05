Havaların ısınmasıyla hayvanlarını yaylalara çıkaran göçerlerin zorlu yaşamı devam ediyor. Kar kütlelerini doldurdukları bidonlarla yaşadıkları çadırlara taşıyan göçerler, bunu eriterek yemek ve çay yapımında kullanırken içme suyu olarak da kullanıyor.

Göçerler, aynı zamanda yaptıkları havuzlara kar doldurarak hayvanlarının içme suyu sorununu da bu şekilde çözüyor.

Hayvancılık yapan göçerlerden Yunus Erkin, Nemrut Dağı zirvelerinde bulunan karı tüketerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Erkin, "Nemrut Dağı’nın zirvesine kar toplamak için geliyoruz. Yemeklerimizi kar suyuyla yapıyoruz. Hayvanlarımıza da kar suyu veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA